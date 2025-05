La Marca: "Occhio al Genoa, avete visto cosa ha fatto nelle ultime partite?"

Ultimissime Calcio Napoli- A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’avvocato Domenico La Marca. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Secondo lei con il Lecce è arrivata la vittoria decisiva per il titolo?

“Con il Lecce è arrivata una vittoria pesante che sulla carta rappresentava l’impegno più ostico in questo finale di stagione per il Napoli. Si era consapevoli che sarebbe stata una partita complicata visto che il Lecce è alla ricerca di punti importanti per la salvezza, ma il Napoli è stato bravo a sbloccare la partita nel primo tempo e poi con determinazione e concretezza è riuscito a portarsi a casa tre punti che possono valere davvero tanto.”

Come giudica la prova di Raspadori?

“Si può dire che Raspadori è un giocatore che nella sua carriera segna gol pesanti, gli è capitato l’anno dello scudetto con Spezia e Juventus ed anche in questa stagione ha messo a segno delle reti decisive, basti pensare a Venezia e a Lecce. Le sue caratteristiche peculiari lo stanno rendendo un jolly offensivo fondamentale per la squadra, proprio la sua presenza permette al Napoli di poter ricorrere a più interpretazioni tattiche. Inoltre Raspadori è uno di quei calciatori che può trovarti la giocata decisiva anche da calcio piazzato e ciò rappresenta un aspetto che può fare letteralmente la differenza soprattutto in queste ultime delicate partite di campionato.”

Come valuta Olivera nella posizione di centrale?

“Olivera ha fatto una prestazione importante in un ruolo delicato come quello del difensore centrale. L’esperienza in Copa America con l’Uruguay proprio nel ruolo di centrale ha favorito la maturazione tattica di un giocatore che in un momento così particolare della stagione si è fatto trovare pronto, offrendo una prova rassicurante.”

Che partita si aspetta con il Genoa?

“È una partita da non sottovalutare perché, seppur il Genoa ha raggiunto il suo obiettivo con relativa tranquillità ed è comunque reduce da tre sconfitte di fila, verrà a Napoli con l’intenzione di invertire la rotta. Il Genoa è una squadra fisica e che gioca con una certa intensità, pertanto il Napoli dovrà replicare la buona prestazione fatta con il Torino.”

Come valuta la prestazione della Juventus contro il Bologna?

“Con il Bologna arriva un buon punto, non era una partita semplice e la Juventus ha avuto un approccio iniziale importante trovando la rete del vantaggio e limitando il gioco del Bologna soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa l’undici di Italiano ha cambiato marcia, come era accaduto con Napoli ed Inter, trovando la rete del pari, ma nonostante ciò la Juventus ha tenuto testa alla compagine felsinea, avendo anche l’occasione di portarsi a casa i tre punti con Alberto Costa.”

Lazio-Juventus quanto sarà decisiva per i piazzamenti Champions?

“Lazio-Juventus rappresenta una finale per entrambe le squadre, ma in generale la prossima giornata di campionato potrebbe rivelarsi determinante per i piazzamenti in Champions, visto che ci saranno altre sfide di primissima fascia come Atalanta-Roma e Milan-Bologna.”