Milanese: "Olivera centrale? Anch’io passai da terzino a braccetto. Vi spiego cosa cambia"

Mauro Milanese, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Olivera centrale? Anche io ero un esterno, poi a Perugia feci il braccetto per anni. E’ un ruolo diverso come corsa e dispendio di energie, fare l’esterno è diverso rispetto a fare il centrale. Il terzino sinistro, quando diventa centrale diventa un po’ un regista difensivo. Spinazzola? Aveva un grosso entusiasmo, poi le scelte di formazione l’hanno un po’ escluso. Alla fine è riuscito ad adattarsi ad ogni modulo, è un giocatore di rendimento, un giocatore con predisposizione alla corsa. Dà una mano in entrambe le fasi e sono certo che questo lo apprezzi molto anche Conte”.