Simeone, il Torino torna alla carica ma la richiesta del Napoli è alta per i granata

Il nome di Giovanni Simeone è tra i più chiacchierati del mercato ormai da settimane, praticamente dalla fine della scorsa stagione. Nell’anno dello Scudetto, il Cholito ha trovato pochissimo spazio con Antonio Conte e, con l’arrivo di Lorenzo Lucca a rafforzare l’attacco azzurro, le sue opportunità di giocare si riducono ulteriormente.

È comprensibile, quindi, che l’attaccante argentino voglia rimettersi in gioco altrove, cercando una squadra dove poter tornare titolare. Il primo club a muoversi è stato il Pisa, con un tentativo concreto che coinvolgeva anche Zerbin (poi finito alla Cremonese), ma l’accordo economico con il Napoli non è mai stato raggiunto. Inoltre, lo stesso Simeone non sembrava del tutto convinto della destinazione. I toscani potrebbero tornare alla carica, ma per ora la pista si è raffreddata.

Ora torna in scena il Torino, che segue Simeone da diverse sessioni di mercato senza però aver mai affondato il colpo. Questa settimana è previsto un nuovo incontro tra l’entourage del giocatore, il club granata e il Napoli per valutare fattibilità e cifre.

La richiesta degli azzurri si aggira attorno ai 10 milioni di euro. Da tenere d’occhio anche alcune piste estere, che potrebbero diventare attuali nelle prossime settimane.