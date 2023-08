Juventus, Giuntoli tenta il colpo Berardi: ecco quanto chiede il Sassuolo per cederlo

Notizie calcio. Potrebbe essere arrivato il momento dell'addio di Domenico Berardi al Sassuolo. L'attaccante esterno, seguito più volte anche dal Napoli, è finito nuovamente nel mirino della Juventus.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus starebbe preparando l'offerta giusta al Sassuolo per Berardi:

Alla Juventus hanno finalmente deciso: si va a caccia di Domenico Berardi. Un’idea che Cristiano Giuntoli coltiva dai primi di luglio. È chiaro, però, che l’inserimento di Iling o Soulé coprirebbe solo parte della cifra chiesta dal Sassuolo per Berardi. Si parla di un minimo di 25 milioni di base fissa più bonus. I due club, per far sì che l’operazione vada in porto, devono trovare un accordo su nomi e valutazioni. I bianconeri potrebbero puntare al prestito con obbligo di riscatto.