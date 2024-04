Arrivano 120 milioni per Osimhen, ADL ringrazia Ancelotti e il Real Madrid

Calciomercato Napoli - Il Napoli sta vendendo Osimhen in vista della prossima stagione grazie alla maxi clausola rescissoria di 120 milioni di euro che permetterà al nigeriano di andare a giocare altrove.

L'attaccante mascherato non ha mai fatto mistero di sognare la Premier League, con il Chelsea che è da tempo sulle sue tracce. In fila però ci sono anche Manchester United e Arsenal. Occhio però che alla fine potrebbe essere il PSG a puntare tutto su Osimhen visto che il Real Madrid di Ancelotti ha convinto Mbappe a firmare in estate e i parigini dovranno appunto sostituire il francese. Il primo nome della lista è proprio quello di Osimhen.