Nel post-partita di Napoli Genoa 2-2, l'attaccante argentino Giovanni Simeone sorprende i tifosi napoletani all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona. Il Cholito si avvicina ai tifosi del Napoli per firmare qualche autografo e sentite cosa gli urlano i napoletani in vista di Parma-Napoli, partita decisiva per lo scudetto. Guarda il video su CalcioNapoli24.