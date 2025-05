Non una gran serata per Alex Meret, protagonista di un autogol nella partita Napoli-Genoa 2-2. Gli azzurri si lasciano rimontare due volte e perdono due punti importantissimi nella corsa scudetto. Ora il Napoli resta a +1 ma non può più sbagliare nelle ultime due partita. Intanto Meret ha lasciato così lo stadio Maradona dopo la partita di stasera, senza attendere i compagni di squadra.