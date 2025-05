Pistocchi: "Napoli padrone del proprio destino, ora serve bottino pieno a Parma e col Cagliari! Gol presi così..."

"Succede tutto quello che non ti aspetti: il #Napoli due volte in vantaggio e due volte rimontato dall’ottimo #Genoa di Patrick #Vieira ma a 180’ dalla fine ha ancora 1 pt di vantaggio sull’#Inter, vittoriosa sul #Torino grazie ai gol di #Zalewski e #Asllani (rigore). Nella settimana delle goleade, la difesa di #AConte cade due volte su palloni alti ampiamente prevedibili, vanificando il doppio vantaggio ottenuto grazie ai gol di #Lukaku e #Raspadori in una partita nella quale gli azzurri hanno creato molto-22 tiri verso la porta, 11 nello specchio-e finalizzato poco, e riapre il campionato. Adesso il #Napoli è ancora padrone del suo destino: deve fare bottino pieno a #Parma e al #Maradona nell’ultima giornata per vincere lo #Scudetto".

Questo il tweet del noto opinionista, Maurizio Pistocchi, post Napoli-Genoa 2-2.