Raspadori a DAZN: "Mancano due finali, tutto ancora nelle nostre mani. Parma? Ecco come ci prepareremo"

Notizie Napoli calcio - Giacomo Raspadori è intervenuto ai microfoni di DAZN nel corso del post partita di Napoli-Genoa 2-2:

"Anche oggi, i tifosi sono stati fantastici come sempre, ci hanno dato una grande mano. Ci dispiace, era una gara preparata bene e giocata bene. E' un punto comunque importante, siamo davanti. Volevamo vincere, ma sappiamo d'aver dato tutto sul campo e ringraziamo i tifosi per il loro supporto.

Arrivati a questo punto, come affronteremo questa settimana che ci separa dalla prossima partita contro il Parma? La prepareremo come abbiamo sempre fatto finora. Stiamo disputando un campionato di Serie A importante e non dobbiamo cambiare niente, dal mio punto di vista, perché il nostro lavoro ci ha portato fin qui. Mancano due finali, tutto è nelle nostre mani e ci prepareremo dando tutto come al solito".