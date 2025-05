Di Lorenzo a DAZN: "Non buttiamo tutto all'aria, per noi non cambia nulla! Ultime due da vincere, sui gol subiti..."

Notizie Napoli calcio - Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di DAZN nel corso del post partita di Napoli-Genoa 2-2:

“Le emozioni delle spogliatoio? C’è rammarico e dispiacere, perché perdere punti così dispiace ma questo è il calcio. Bisogna voltare pagina e giocare le ultime due gare per vincere. Peccato perchè la partita sembrava essere nelle nostre mani, poi abbiamo preso due gol che in campionato non avevamo mai preso di testa. Ci siamo giocati il jolly ma non cambia niente, dobbiamo giocare le ultime due per vincere.

Sicuramente giocare un campionato punto su punto è anche bello per il calcio, stiamo spingendo dalla prima partita al massimo. Siamo stati in testa parecchie volte, la pressione c’è ma bisogna conviverci. Dobbiamo continuare a lavorare e non buttare tutto all’aria per una partita come questa”.