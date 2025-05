Scotto: "Bruciato il 'bonus' Scudetto, obbligatorio vincere a Parma: Conte ha urlato una frase tutta la gara"

"Il #Napoli si gioca il "bonus" pareggio contro il #Genoa, ma resta davanti all'#Inter, che ha battuto il #Torino. Non serve guardare indietro, ma sarà obbligatorio vincere a #Parma e prepararsi a fare altrettanto col #Cagliari. Domenica una trasferta non facile contro una squadra non ancora salva. Tanto orgoglio del Genoa, poca lucidità per il #Napoli, che ha sbagliato tanto a centrocampo dopo l'uscita lampo di #Lobotka. #Conte ha urlato "testa" per tutta la gara: è quella che serve per portare a casa uno scudetto che è ancora nelle mani degli azzurri".

Questo il tweet del collega de Il Roma, Giovanni Scotto, post Napoli-Genoa 2-2.