Perillo: "Dominio assoluto, 22 tiri ma partita stregata! A Conte va fatto un rimprovero, a Parma per vincere"

"Un dominio assoluto, con 22 tiri contro 8, e con un secondo tempo giocato quasi sempre nella metà campo avversaria, non è stato sufficiente per battere il #Genoa. Il #Napoli adesso ha solo un punto in più sull’#Inter, andata a vincere in casa di un arrendevolissimo Torino. Partita stregata per gli azzurri, sfortunatissimi in occasione dell’autorete di #Meret e puniti pesantemente nell’unica occasione concessa ai liguri nella ripresa. Migliore in campo #McTominay, per i due assist vincenti e per i tanti, tantissimi duelli vinti a centrocampo. Molto bene anche #Raspadori, che forse non andava sostituito, e #Lukaku, al tredicesimo gol in campionato. Un appunto va fatto a #Conte per aver rischiato a tutti costi #Lobotka, che ora rischia seriamente di saltare Parma. Lo stesso errore che già commise con #Buongiorno. Il Napoli con questo inaspettato pareggio si è bruciato l’unico bonus che aveva a disposizione. Non c’è più alternativa alla vittoria, sia a Parma che contro il Cagliari. Importante il recupero di #Neres. Mancano altre due finali, altri due passi per coronare il sogno".

Questo il tweet del collega RAI, Antonello Perillo, post Napoli-Genoa 2-2.