"Il Napoli stasera meritava di vincere, poi ha mostrato il fianco ai propri limiti. Vieira ha messo bene la squadra in campo ma é la paura a far la differenza, quella che non vedi! Sarà una guerra di nervi con la consapevolezza di essersi già giocati il bonus!".

Questo il tweet della collega, Jolanda De Rienzo, post Napoli-Genoa 2-2.