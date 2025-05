Altobelli: "Inter ancora in corsa per lo scudetto? La Champions viene prima di ogni cosa"

Alessandro Altobelli ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“L’Inter ha ancora tre giornate per provare a recuperare sul Napoli? Certo, è vero, ma la Champions a questo punto passa sopra ogni cosa. Perché in Europa l’Inter ha dimostrato di avere tutto quello che serve per alzare la coppa. Lo scudetto è tecnicamente ancora possibile ma è in salita: il destino è nelle mani del Napoli. In Champions no, Inzaghi e i suoi sanno che giocando da Inter possono battere chiunque”.