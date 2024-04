Addio Champions, Gazzetta: il Napoli perde l'ultimo treno, al Maradona il trailer del film scudetto è fantascienza!

Ultime notizie SSC Napoli - I megaschermi del Maradona diffondono la pubblicità del film dello scudetto del Napoli in uscita il 4 maggio e sembra il trailer?di un film di fantascienza. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Un’opera di fantasia, liberamente ispirata al Napoli di oggi,

"che non riesce nemmeno a salire sull’ultimo treno per la?Champions. Il Frosinone aveva?rappresentato il punto più basso?della stagione, quell’incancellabile 0-4 in Coppa Italia, e diventa protagonista anche della scena d’addio dei campioni d’Italia?all’Europa dei ricchi, sottolineata?dal sonoro disappunto dei tifosi azzurri a fine partita"