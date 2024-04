De Maggio: "Zielinski non ha giocato per ripicca, solo un bambino di tre anni ha creduto alla favoletta che non fosse un dispetto"

Calciomercato Napoli - Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi:

"Non so se è vero ciò che leggo, ma l'Inter ha preso già Zielinski, Taremi e va spedita per prendere Buongiorno e Zirkzee. Con tutto il rispetto per Natan, Cajuste e Lindstrom, parliamo di due mondi diversi. L'Inter fa il mercato vero, così ci si mantiene a livello. A Napoli si dice che il risparmio non è mai guadagno.

Ngonge? Mi è piaciuto molto com'è entrato ieri, mi dispiace come mai non trovi spazio Mazzocchi. Mi chiedo come mai sia stato preso Dendoncker, ma anche Traorè. Zielinski non ha giocato per ripicca, solo un bambino di tre anni ha creduto alla favoletta che non si trattasse di un dispetto.

Scudetto Inter? Ho visto il pullman scoperto dell'Inter, scene bellissime, festa bellissima, tutta Milano colorata di nerazzurro. Bellissimo l'arrivo dei calciatori in Piazza Duomo tra i balletti di Pavard e i cori di Lautaro. Mi son chiesto, perchè a Napoli no? Sono molto rammaricato.

Calzona? Due amici slovacchi mi dicono che sono felicissimi perchè la nazionale gioca benissimo. Notizia clamorosa rimbalza da Torino, Maurizio Sarri può diventare il prossimo allenatore del Toro visto che Cairo si separerà da Juric"