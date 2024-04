Sky - Sì di Conte e Pioli al Napoli, ADL incontra Manna per l'affondo finale! Sullo sfondo Italiano e Gasp

Calciomercato Napoli - Arrivano importanti aggiornamenti in serata dalla redazione di Sky Sport sul tema del nuovo allenatore della SSC Napoli: la short list è ormai quella, con quattro nomi, da Conte a Pioli, da Gasperini a Italiano.

Queste le dichiarazioni di stasera di Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport:

"Conte non sembra rientrare nei piani del Milan. Dire che qualcuno è in pole per il Napoli si rischia di cadere su una buccia di banana. Per adesso sono quattro i nomi per il Napoli. Pioli, Conte Italiano e Gasperini. Gasperini è sotto contratto con l’Atalanta, questa la difficoltà attuale e quindi bisognerà capire cosa vuole fare l’Atalanta ed lui è in una fase delicata della stagione con l'Europa League, la Coppa Italia e la lotta Champions. Non vuole essere disturbato.

Conte e Pioli hanno dato la propria disponibilità, nei contatti che hanno avuto con il Napoli. Per quanto riguarda Italiano è sempre stato da mesi nella testa di De Laurentiis, ma nelle ultime settimane non c’è stato uno sviluppo decisivo. Vedremo se succederà. De Laurentiis incontrerà Manna nei prossimi giorni. Vediamo se Manna deciderà di incontrare anche Italiano e se potrà diventare una candidatura forte in questa short list di quattro nomi del Napoli".