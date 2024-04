Mario Rui e Olivera, uno è di troppo: c’entra il nuovo allenatore del Napoli

Calciomercato Napoli, sarà rivoluzione soprattutto in difesa a fine stagione. E non potrebbe essere altrimenti dopo i numeri imbarazzanti di quest'anno. E' chiaramente il collettivo il problema ma i singoli del reparto arretrato non hanno di certo brillato, soprattutto coloro al centro. Juan Jesus non è all'altezza per essere il titolare ed ormai è agli occhi di tutti: è pur vero che non ha mai chiesto di esserlo ma anzi h sempre parlato di aiutare la squadra, ma in ogni caso non ha tenuto il passo. Bocciato anche Natan e non ha convinto nemmeno Leo Ostigard con valutazioni anche per Amin Rrahmani. Praticamente tutto il pacchetto è in discussione.

Come giocherà il Napoli di Conte: un esterno forte a sinistra?

Occhio però anche sugli esterni, perché servirà nuova verve anche sulle corsie e ce ne vorrà davvero parecchia specialmente se il nuovo allenatore alla fine dovesse essere Antonio Conte. Il tecnico è infatti abituato ad avere una freccia di spessore nella zona centrale del campo: all'Inter aveva Hakimi, al Tottenham Perisic. In azzurro è vero che c'è Di Lorenzo che potrebbe tornare ai livelli di Spalletti, ma puntellare anche l'altra zona sarebbe fondamentale in sede di mercato. Se l'indicazione di cui si parla nell'accordo con ADL è di pochi acquisti ma mirati, sembra piuttosto certo che uno di questi potrebbe riguardare appunto la fascia. E se il capitano non dovrebbe essere in discussione con Paquale Mazzocchi riconfermato confermato con merito per dedizione e attaccamento, il verdetto si sposta sulla sinistra: uno tra Mario Rui e Mathias Olviera dovrà fare spazio.

Calciomercato Napoli, chi farà spazio tra Mario Rui e Olivera?

Il terzino portoghese è in scadenza nel 2026, il sudamericano reduce dal goal alla Roma nel 2027. Ma si sa che da un certo punto di vista i contratti valgono tutto e niente nel mondo del calcio. Da cosa dipenderà la permanenza dell'uno e l'eventuale partenza dall'altro? La valutazione del mister appunto. Chiunque esso sia, perché tale scenario in verità potrebbe essere molto verosimile per qualuque designato. Ma dovesse essere Conte, Olivera sembrerebbe decisamente più adatto per la sua filosofia di gioco. Il che potrebbe spingere Mario Rui - da anni a questa parte non completamente contento on sfoghi sporadici dell'agente - a salutare dopo sette anni. Ma è tutto da vedere. Per il momento, vediamo se Conte verrà davvero.