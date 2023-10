Ultras Napoli, striscione sfottò agli ultrà del Verona: la 'pezza' esposta al Bentegodi | FOTO

Ultime notizie Napoli - "Pezza" sfottò ai tifosi del Verona, da parte degli ultras partenopei che l'hanno esposta prima di Hellas-Napoli sugli spalti al Bentegodi. Lo striscione dei gruppi organizzati della tifoseria napoletana, come ci fanno sapere, è uno sfottò agli ultras dell'Hellas Verona dopo i fatti che li hanno visti coinvolti in un'indagine per lo spaccio nella curva scaligera, con le notizie dello scorso mese su questa vicenda.

Due in carcere, tre agli arresti domiciliari e sette con obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. È questo il bilancio dell’operazione svolta a Verona che ha beccato un giro di spaccio di cocaina all’interno dello stadio Bentegodi. Sono in tutto 12 gli ultras coinvolti e hanno tra i 20 e i 50 anni. Lo scorso 30 agosto, sono state effettuate 14 perquisizioni, con le indagini che coinvolgono anche un bar davanti allo stadio, considerato dagli inquirenti uno dei luoghi in cui si organizzava lo spaccio e ritrovo abituale dei tifosi in occasione delle partite in casa dell’Hellas Verona.

Ecco l'immagine: