Capuano: "ADL ha costruito un club che fa paura: Il Napoli di oggi è un modello economico vincente"

Ultimissime Calcio Napoli - Attraverso i social il giornalista Giovanni Capuano sottolinea come la struttura dei costi del Napoli – ad esempio l’uso di ammortamenti decrescenti, che fanno pesare di più i primi anni di un contratto – sia una questione puramente tecnica.

Al di là di questi dettagli contabili, il punto centrale è che oggi il Napoli, sotto la guida di Aurelio De Laurentiis, può sostenere un costo totale della rosa (tra stipendi e ammortamenti) che gli altri club italiani faticano ad avvicinare.

"Che il Napoli ammortizzi per quote decrescenti (tradotto: le prime sue stagioni “pesano” di più rispetto al modello degli altri club) non cambia nulla del ragionamento. E nemmeno che una società sposti la parte più importante del suo costo della rosa sugli ingaggi o sulla voce ammortamenti.

Semplicemente bisogna prendere atto che oggi il Napoli di ADL è in grado di sopportare un costo complessivo inavvicinabile per i competitors italiani. Tutto il resto sono tecnicismi utili nel momento della redazione del bilancio. La cosa sorprendente è che, invece di rallegrarsene, i tifosi del Napoli respingano l’idea di avere un club che oggi ha una forza economica superiore alla concorrenza".