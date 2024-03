Napoli - Arriva una tegola per il Torino con l'infortunio di Ivan Ilic in vista della prossima partita contro il Napoli. Sarà sicuramente assente il giocatore che dovrà ora stare fuori a lungo per aver riportato la lesione del legamento collaterale del ginocchio sinistro. Questo il comunicato:

"Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Ivan Ilic hanno evidenziato la lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Nuove valutazioni previste nelle prossime settimane".