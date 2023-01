UFFICIALE - Salernitana, esonerato Nicola: l'annuncio del club

Notizie Calcio - Ora è ufficiale: è stato esonerato Davide Nicola. L'annuncio arriva direttamente dal sito ufficiale del club granata in vista di Salernitana-Napoli di sabato. Ora si attende il nome del sostituto.

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Davide Nicola.

La Società ringrazia il tecnico per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, per l’impegno profuso nel raggiungere lo storico traguardo della salvezza in Serie A e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera.