TMW - Il Napoli aspetta Gasperini, ma c'è la sensazione che possa restare a Bergamo: ADL pronto a virare su un altro nome

Arrivano novità dopo l'incontro andato in scena oggi tra Gian Piero Gasperini e l'Atalanta per il rinnovo di contratto dell'allenatore. Le parti hanno avuto un primo colloquio e si rivedranno nella giornata di domani.

Gasperini potrebbe restare all'Atalanta

La richiesta del tecnico alla proprietà è quella di costruire una squadra molto competitiva per la prossima stagione, con 3-4 acquisti di livello, rinforzando tutti i reparti, al netto del sostituto di Teun Koopmeiners, che dovrebbe andare via. L'idea di Gasperini, dopo la vittoria dell'Europa League, è quella di avere una squadra pronta a competere anche in Champions, e serviranno volti nuovi di livello, visto che per il momento la rosa non è all'altezza della massima competizione europea. Lo scrive Tuttomercatoweb. Oltre a questo l'allenatore ha chiesto 2 anni di contratto in più rispetto a quello attuale, ovvero fino al 30 giugno 2027. In tutto questo il Napoli ha fretta di chiudere l'accordo con il nuovo allenatore e le sensazioni sono quelle di una permanenza di Gasperini all'Atalanta, con De Laurentiis pronto a virare su un altro nome.