Notizie Calcio Napoli - Grande partenza per il Napoli allo Stadium, con la Juventus in balia delle incursioni azzurre soprattutto sulla destra. Ed è proprio da lì che al 7° minuto è nata un'occasione preziosa che ha quasi portato al vantaggio partenopeo. Di Lorenzo avanza e crossa basso ma diventa un tiro in porta che impensierisce Szczesny che para sulla linea di porta. La tecnologia, per fugare via ogni dubbio, dimostra che la palla non è entrata.