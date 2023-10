Sky - Napoli-Fiorentina, le probabili formazioni: solito dubbio per Garcia, Italiano rilancia Nzola

La redazione di Sky Sport rivela le ultime di formazione del Napoli, alla vigilia del match di Serie A contro la Fiorentina. Non ci sarà Rrahmani, in difesa ci saranno Ostigard e Natan. Solito ballottaggio a sinistra, con Olivera avanti rispetto a Mario Rui. Diversi dubbi di formazione nel consueto 4-2-3-1 di Vincenzo Italiano. In porta confermato Terracciano dopo l'infortunio di Christensen e stesso discorso sulla destra con Kayode. A sinistra dovrebbe agire Parisi mentre i due centrali saranno Milenkovic e Martinez Quarta. Nella linea mediana Arthur e Duncan sono i favoriti a una maglia da titolare. Sulla trequarti, invece, Nico Gonzalez e Bonaventura sono intoccabili, mentre dovrebbe toccare a Brekalo agira come esterno sinistro. Centravanti, infine, dovrebbe essere Nzola in vantaggio su Beltran.

Rudi Garcia

Napoli Fiorentina probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano.

