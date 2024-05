Napoli-Lecce 0-0, pareggio all'ultima partita di campionato allo stadio Diego Armando Maradona.

Il Napoli finisce decimo in classifica e a fine partita un tifoso napoletano approfitta dello spazio concesso da CalcioNapoli24 per uno sfogo personale sulla stagione passata e una convinzione: "I calciatori non hanno voluto vincere!".