Sportitalia - Offerta importante del PSG per Kvaratskhelia, il Napoli ha sbagliato

Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà ha commentato sul proprio canale ufficiale di YouTube la situazione legata a Kvaratskhelia con il Napoli:

“Il papà di Kvaratskhelia, come molti genitori nel calcio professionistico, quando vedono che la cassaforte può riempirsi sono subito pronti a scendere in campo. Questo perché il PSG ha fatto un’offerta importante per Kvaratskhelia, ma il Napoli ad oggi non ne vuole sapere. A livello formale secondo me hanno ragione Kvaratskhelia ed il suo agente. Non entro nella dialettica di ieri, ma ribadisco quanto detto nei mesi scorsi: il signor Kvaratskhelia guadagnando 1.3 milioni netti annui è stato ritenuto un due di briscola quando il Napoli ha vinto il titolo. L’unica situazione che il Napoli ha poi messo a posto è stata quella di Osimhen dove adesso il nigeriano guadagna circa 11 milioni netti a stagione. Inoltre il nigeriano guadagnava comunque tanto già prima(4.5 netti), non guadagnava 1.3 come Kvaratskhelia. L’agente quindi ha risposto con una ripicca e concordo con lui: Jugeli è stato convocato 2 volte a Napoli per il rinnovo, il contratto non è stato messo a posto ed il Napoli in questo ha sbagliato perché Kvaratskhelia andava rinnovato ad almeno 4 milioni annui nelle settimane successive allo scudetto. La dialettica di questi giorni è la naturale evoluzione di una situazione irrisolta: il giocatore se ha ricevuto un’offerta importante è giusto che batta cassa, il Napoli è ovvio che reagisca in questo modo. Il Napoli formalmente ha le sue ragioni perché Kvaratskhelia ha un contratto, ma questo contratto andava messo a posto molto prima: quei soldi che Kvaratskhelia non ha guadagnato ritiene di averli persi per non aver avuto l’adeguamento. La situazione rimane complessa e tutta da seguire”.