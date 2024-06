Hojbjerg, l'agente: "Conte allenatore top, con lui ha fatto una grande stagione. Sono arrivate offerte, dopo gli Europei decideremo"

Calciomercato Napoli - L'agente di Pierre Hojbjerg, Luca Puccinelli, chiarisce con Fabrizio Romano la situazione sul futuro del giocatore.

“Quest’anno ho iniziato a lavorare con Pierre ed è stata una grande soddisfazione per me riuscire a convincere un top player per il progetto che avevo per lui. Pierre ha già vissuto tanto in carriera, ha disputato grandi stagioni al Tottenham con allenatori top come Mourinho e poi Conte l'anno scorso. Anche in Nazionale è un grande leader”.