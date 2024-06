Il Roma - Lukaku aspetta il Napoli, ma il Chelsea non cede. Manna stringe per Dovbyk

Lukaku o Dovbyk? Uno dei due dovrebbe diventare l’attaccante di punta del Napoli. Giovanni Manna sta lavorando per trovare il sostituto di Osimhen. Non è facile muoversi per una squadra che non gioca le coppe europee ma Conte può essere una attrattiva non da poco. Soprattutto per il puntero belga. Che verrebbe di corsa a giocare in maglia azzurra. Purtroppo, però, c’è il Chelsea di mezzo che ha la proprietà del suo cartellino. Il club partenopeo lo vorrebbe in prestito in modo tale da poterlo pagare senza problemi. La richiesta è di 25 milioni ma De Laurentiis non vorrebbe spenderli per l’età del diretto interessato. E, dunque, Big-Rom aspetta di sapere come vanno a finire le cose. Di sicuro la sua preferenza è il Napoli perché Conte è il suo allenatore preferito. Si butterebbe nel fuoco per il tecnico salentino. Diventerebbe subito l’idolo per la piazza. Ma al momento non si muove nulla.

LA PISTA UCRAINA. Manna, comunque, non sta a guardare. Non può farsi trovare impreparato. Ed è per questo che sta cercando di chiudere per Artem Dovbyk. È stato un bomber eccezionale con la maglia del Girona in Liga. Un metroed ottantanove di altezza, ha dettato legge nelle aree di rigore avversarie. Ha la fisicità per poter competere anche nel campionato italiano. Ha segnato la bellezza di 24 gol in 36 partite diventando il capocanniere del torneo spagnolo. Si è lasciato alle spalle tantissimi bomber.Naturalmente su di lui si sono posati gli occhi di altre squadre. Pure il Milan ha fatto un sondaggio ma non ha i soldi per poterlo acquistare. Il Napoli ha messo sul piatto 35 milioni più bonus. Il ragazzo guadagna 2,5milioni lordi a stagione. Sicuramente in azzurro lo stipendio aumenterebbe non poco. Il Girona, approfittando del momento, ha messo una base di 40milioni ma se Manna accelera sicuramente se lo porta a casa. Non è un piano B. Anzi. Si sa che Conte preferirebbe Lukaku nel suo attacco ma non sempre si possono chiudere degli affari. E quindi l’ucraino potrebbe essere una grande alternativa. D’altronde anche quando arrivò Osimhen nel Napoli ad agosto del 2020 nessuno credeva in lui. C’era chi diceva che faceva piede e piede ed, invece, è esploso. Nonostante i vari infortuni, ha sempre risposto alla grande in fase realizzativa. Di certo Manna deve portare a casa un attaccante forte per poter permettere al suo allenatore di creare le basi per poter ambire all’obiettivo della qualificazione in Champions. Poi per un eventuale altro progetto si vedrà in corso d’opera.