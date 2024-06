Sky - Ecco le cifre reali dell'offerta del PSG al Napoli per Kvaratskhelia

Calciomercato Napoli - Massimo Ugolini ha parlato a Sky Sport di quelle che possono essere le strategie di mercato del Napoli su Kvaratskhelia:

"Un fulmine a ciel sereno su Napoli per le recenti dichiarazioni del padre e dell'assistito di Kvaratskhelia. Il Napoli vuole trovare l'accordo e c'erano segnali positivi già a fine campionato anche dalle esultanze dello stesso Kvata Non sono arrivate offerte mostre, perché il PSG ha fatto un'offerta da 60 più 20 da discutere e quindi da 80 ma da parte del club non c'è nessua volontà di vendere il giocatore. L'unico sacrificabile è Osimhen che ha un ingaggio da 18 milioni di euro lordi e che con la sua cessione il Napoli si può finanziare il mercato".