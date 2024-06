"Guidare qui è impossibile!": Kvaratskhelia svela il curioso retroscena sul suo arrivo a Napoli

Ultime notizie. Nuova intervista a Khvicha Kvaratskhelia! L'attaccante del Napoli ha parlato di sè stesso alla rivista The Players' Tribune, in vista del suo esordio con la Nazionale georgiana agli Europei 2024:

Il rapporto con la città di Napoli: "I primi giorni a Napoli vedo Maradona ovunque. Maradona, Maradona, Maradona. Maradona è il Dio lì. L'ho detto a mio padre. Mi ha detto: "Fammi venire subito a Napoli". All'inizio andavo in taxi all'allenamento perché non avevo la macchina. E dopo, quando ho visto come guidano, ho detto: “Non posso guidare qui, è impossibile”. Ma quando sono arrivato in albergo... il panorama... oh mio Dio. Era la cosa migliore che avessi mai visto, davvero. Poi esco a passeggiare per la città, e anche i settantenni mi conoscono già. Prima ancora di giocare. La gente mi ferma: "Sei Kvaratskhelia!", Dico: "Sì, lo sono!". Sono un ragazzo giovane. Proveniente dalla Dinamo Batumi. E ho un nome difficile. Ma le nonne, i nonni, tutti mi conoscevano già".