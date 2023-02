Scudetto e semifinale Champions, fissati i due premi: De Laurentiis l'ha comunicato a Di Lorenzo, le cifre

Ultime notizie SSC Napoli - Arrivano novità riguardo il famoso premio che De Laurentiis avrebbe fissato e promesso ai calciatori del Napoli nella cena a La Baita della scorsa settimana. Nel corso di quella cena infatti non si parlò di cifre, che sarebbero però state appena comunicate al capitano: Giovanni Di Lorenzo.

E De Laurentiis avrebbe già fissato il premio per i traguardi Champions e scudetto, con un valore complessivo importante. A dare questa notizia è il giornalista esperto di calciomercato, Paolo Bargiggia, che ne ha svelato i dettagli a 7 Gold durante la trasmissione tv "Il Processo":

"Vi do una notizia sul Napoli, l'ho avuta poco fa e la ribadisco in diretta, perché è clamorosa: De Laurentiis l'ha appena comunicata al capitano Giovanni Di Lorenzo. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha infatti stabilito dei premi per gli azzurri in caso di scudetto e in caso di raggiungimento della semifinale di Champions League. Complessivamente, il valore dei due premi per i partenopei è di cinque milioni di euro: questa è la cifra che riceverebbero per ognuno dei due traguardi, chiaramente da dividere per i 25 giocatori in rosa".