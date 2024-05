CdM - Tensioni tra Calzona e la squadra, ha chiesto ai giocatori di non andare alla prima del film

Film Scudetto Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito a quanto accaduto nei giorni scorsi a Castel Volturno tra i giocatori e Calzona:

"Calzona non avrebbe voluto che i calciatori andassero al cinema, Spalletti aveva fatto sapere che avrebbe declinato l’invito se non ci fosse stata anche la squadra che ieri mattina ha avuto il via libera dalla società e godersi il film in una serata che ha riportato tutti nella nostalgia della felicità infinita di un anno fa.

Spalletti nelle riunioni di spogliatoio, anche quelle che trovano traccia nel film, ha sempre ribadito l’identità di squadra, collettiva con cui si arriva al successo, quindi non avrebbe voluto porsi come «the one man show» al cinema senza i calciatori con cui ha condiviso un risultato storico. Un po’ di tensione tra Calzona e la squadra c’è stata, una sorta di conflitto tra il richiamo del passato e il governo del presente, con la testa proiettata sulla sfida di Udine. Calzona, dopo aver saltato un allenamento a causa dell’influenza, è rientrato a Castel Volturno e continua il suo programma di gestione delle forze in vista della partita di lunedì sera".