Film Scudetto Napoli, venerdì sera la proiezione speciale alle ore 23:00 ha dato il via all'uscita nelle sale del film sullo Scudetto azzurro del 2023-2024. Ecco alcune recensioni a caldo da parte dei tifosi azzurri che hanno avuto la possibilità di vederlo per primi. Clicca su play per guardare il video: