Chi è Ange-Yoan Bonny e come si è reso fondamentale nel Parma promosso in Serie A

Calciomercato SSC Napoli - Al Napoli è stato proposto Ange-Yoan Bonny, 20enne centravanti del Parma, fresco di vittoria del campionato di Serie B. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Ange-Yoan Bonny costa intorno ai cinque milioni:

“Bonny ha forza fisica e velocità, sa essere un punto di riferimento per i compagni: nel 4-3-3 di Pecchia, il francese classe 2003 è stato fondamentale per mandare in rete soprattutto gli esterni offensivi. Vanta 33 presenze con 4 gol e 7 assist, alle quali si aggiungono le tre presenze con altrettante reti in Coppa Italia”