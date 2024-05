4 maggio 2023, il Napoli che fu campione d'Italia: l'anniversario di una giornata indimenticabile

Notizie Napoli calcio. Dove eravate il 4 maggio 2023 alle ore 22.37? Siamo sicuri che ognuno di voi ricorda precisamente cosa stesse facendo un anno fa, il luogo e con chi si stesse abbracciando per celebrare il terzo scudetto del Napoli. Oggi è passato esattamente un anno da quella giornata storica, culmine di una cavalcata entusiasmante della squadra allenata da Luciano Spalletti.

04 maggio 2023, il Napoli è campione d'Italia

La festa di un popolo attesa ben 33 anni, cullata per mesi con una festa in città che è stato un vero e proprio crescendo con il passare dei giorni. I drappelli appesi, le bandiere ed i fumogeni azzurri: immagini e ricordi che resteranno cristallizzati per sempre nell'immaginario di tutti. Nemmeno una stagione funesta come quella attuale potrà cancellare quel 4 maggio 2023 e quel triplice fischio finale della Dacia Arena che diede il via ai festeggiamenti.

In occasione del primo anniversario del terzo scudetto azzurro, su CalcioNapoli24 TV (canale 79 DT), per tutta la giornata ripercoreremo quella indimenticabile giornata con i video della festa, replica della Live Reaction di Udinese-Napoli e tante altre immagini e testimonianze di quelle 24h di pura emozione e felicità.