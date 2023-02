Report SSC Napoli da Castel Volturno - Ostigard non si è allenato: il motivo

Ultime notizie SSC Napoli - Dopo il successo a La Spezia e un giorno di riposo, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Cremonese in programma domenica allo Stadio Maradona per la 22esima giornata di Serie A (ore 20.45).

Questo il report con il comunicato della SSC Napoli:

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato domenica hanno svolto attivazione in palestra, lavoro di potenza aerobica ed esercitazione tecnica in campo.

Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una prima fase di attivazione in palestra e di seguito si sono spostati in campo dove hanno svolto esercitazione tecnica e partita a campo ridotto.

Ostigard non si è allenato per sindrome influenzale.