Real Madrid e Barcellona sbarcano su Televomero: ecco quando

L’emittente regionale Campana televisiva Televomero, canale numero 11 del digitale terrestre, si è aggiudicata in esclusiva i diritti per trasmettere in diretta le semifinali e la finale dello storico trofeo spagnolo della Coppa del Re. Stasera alle 21, andrà in onda in diretta la gara di andata della prima semifinale tra l’Osasuna e l’Athletic Bilbao.

Giovedì 2 marzo, sempre alle 21, sarà trasmessa in diretta l’altra semifinale tra il Real Madrid e Barcellona. A riportare la notizia è l'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno.