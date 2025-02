Probabili formazioni Lazio-Napoli, ultimissime Sky: tre novità per Conte. Baroni ha deciso il trequartista

Marco Baroni e Antonio Conte hanno sciolto gli ultimi dubbi per quanto riguarda gli undici da mandare in campo alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma. Nella Lazio, così come nel Napoli, non mancano le novità. Negli azzurri mancheranno gli infortunati Spinazzola, Olivera e Neres mentre nei padroni di casa recupera Dia.

Lazio Napoli: le probabili formazioni

Secondo la redazione di Sky Sport, Baroni conferma il 4-2-3-1. Il recuperato Dia non giocherà però dal primo minuto. Al suo posto c’è Pedro che vince il ballottaggio con Dele-Bashiru sulla trequarti alle spalle di Castellanos.

Nel Napoli spazio al 3-5-2. In difesa si rivede Buongiorno con ai suoi lati Rrahmani e Juan Jesus. Sulla fascia sinistra Mazzocchi vince il ballottaggio su Politano che va in panchina. Sarà Raspadori il partner d’attacco di Lukaku.