Guardate la reazione dei tifosi napoletani radunati a Palazzo Reale subito dopo la fine della presentazione ufficiale di Antonio Conte con la SSC Napoli.

In tantissimi si sono radunati in Piazza del Plebiscito nella speranza di poter salutare il nuovo allenatore del Napoli e questa è stata la loro live reaction alle dichiarazioni di Conte in conferenza. Guarda il video su CalcioNapoli24.