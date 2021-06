Panini, Euro2020: dedicata a Insigne la prima 'Instant Card' [FOTO]

Europei 2021 - Lorenzo Insigne è il protagonista azzurro della prima "Panini Instant" dedicata a UEFA Euro 2020, dopo la vittoria della Nazionale sulla Turchia per 3-0. L'intero torneo verrà infatti seguito da Panini attraverso una serie di "Instant Card", stampate on-demand e pubblicate dopo ogni partita, disponibili solo per 7 giorni dalla data di pubblicazione. Queste nuove card racconteranno gli eventi salienti degli Europei di Calcio, presentando tutte le partite e le squadre partecipanti in un emozionante romanzo a puntate. Questa speciale card - insieme ad altre 7 dedicate, tra gli altri, alla doppietta di Lukaku, allo spirito di fratellanza dimostrato dai giocatori finlandesi durante il momento difficile vissuto dalla Danimarca per il malore di Christian Eriksen e al "rookie" da record Bellingham dell'Inghilterra - può essere acquistata solo su www.panini.it e sugli altri siti del Gruppo, a partire da oggi ed entro e non oltre le 16 del 21 giugno 2021. Sarà un'edizione a tiratura limitata, che verrà dichiarata da Panini sulla base delle richieste ricevute dagli appassionati entro la scadenza e anche stampata sulla stessa card. (ANSA).

Clicca sull'immagine allegata per guardare la foto: