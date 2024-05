Osimhen giocherà in Napoli-Lecce? Repubblica: oggi il provino decisivo, ecco cosa filtra

"L’agonia sta finalmente per finire e domani (ore 18) calerà il sipario sulla disastrosa stagione del Napoli", che ospita il Lecce allo stadio Maradona nella giornata conclusiva del campionato. Si legge sull'edizione oggi in edicola di Repubblica Napoli.

Il quotidiano aggiorna anche sulle condizioni di Victor Osimhen verso Napoli-Lecce:

"Gli azzurri indosseranno per l’ultima volta le maglie con lo scudetto, mai veramente onorato e ceduto troppo presto all’Inter, con un crollo verticale che ha fatto precipitare i campioni d’Italia uscenti addirittura al decimo posto della classifica. Tutti gli obiettivi sono stati falliti e le minime possibilità di restare in extremis in Europa con la qualificazione per la Conference League servono solo a dare un significato alla mesta passerella di Fuorigrotta. Sarà tuttavia lo stesso una domenica speciale per Victor Osimhen, che in estate sarà ceduto (asta tra Psg, Bayern e Chelsea) e sta cercando di recuperare dal suo infortunio, per avere almeno la possibilità di salutare i tifosi prima di andare via. Oggi il provino decisivo per il bomber".