Osimhen a rischio per la semifinale con il Sudafrica: la nota della Nigeria

Calcio Napoli - Problema per Osimhen che può restare fuori per infortunio. Le condizioni dell'attaccante Victor Osimhen verranno monitorate in queste ore. Per adesso non è partito con il resto della squadra in vista della prossima partita che si giocherà contro il Sudafrica per la semifinale di Coppa d'Africa.

Infortunio Osimhen

Non arrivano buone notizie dal ritiro della Nigeria dove è presente l'attaccante Victor Osimhen. Domani è in programma la semifinale della Coppa d'Africa tra la nazionale nigeriana ed il Sudafrica. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 18 italiane.

Infortunio Osimhen Coppa Africa

Secondo quanto pubblicato dal profilo ufficiale social della nazionale della Nigeria, Victor Osimhen ha accusato un problema e non è volato insieme al resto della squadra questa mattina in vista della prossima partita di Coppa d'Afria.

L'attaccante del Napoli Victor Osimhen ha accusato un problema all'addome ed è rimasto nella sede del ritiro nigeriano con alcuni membri dello staff medico. Le sue condizioni sono monitorate di continuo e se miglioreranno, potrebbe anche unirsi ai suoi compagni di squadra per la semifinale di domani.