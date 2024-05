Milan, Pioli: "A fine stagione incontrerò il club! Tanto vale tenermi? Non mi piace il ragionamento"

Domani c'è Torino-Milan e oggi l'allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A. Da tempo su Pioli girano voci che parlano di un esonero annunciato a fine stagione e sembrerebbe che anche Aurelio De Laurentiis stia pensando a lui per la panchina del Napoli.

Pioli in conferenza stampa

Oggi in conferenza stampa Pioli ha parlato anche del suo futuro, dicendo: "Cerco di non pensarci. Come sempre, da quando sono qua, ci incontreremo col club a fine stagione e faremo le nostre valutazioni. Scegliendo cosa fare in futuro. Fino ad allora c'è massima concentrazione per il bene della squadra. Eventualmente certe emozioni le conoscerò vivendole. Tanto vale tenermi piuttosto che un'incognita? Il ragionamento non mi piace tantissimo. Vale se si crede che io possa fare un grande lavoro. Ma non è il momento di dire quello che penso io". Queste le sue dichiarazioni.