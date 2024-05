Bale al Napoli? Clamoroso retroscena! Gotti: "Lo consigliai io, ecco come sfumò la trattativa"

Gareth Bale al Napoli? Incredibile ma vero: il retroscena raccontato da Luca Gotti, oggi allenatore del Lecce, ha del clamoroso.

Ultime notizie. In conferenza stampa Gotti ha raccontato che fu proprio lui a consigliare Bale al Napoli nel 2010, quando sulla panchina azzurra c'era Walter Mazzarri. Gotti racconta di averlo visto giocare e di averlo consigliato all'allora direttore sportivo del Napoli Riccardo Bigon.

"Qualche anno fa c'era Mazzarri allenatore del Napoli, per gennaio il Napoli cercava un quinto di sinistra per il 3-5-2. Io avevo visto un giocatore nelle nazionali giovanili, giocava da terzino, mi piaceva molto e sembrava un quinto perfetto. Il direttore del Napoli di allora era Bigon, un mio caro amico. Discutevamo in macchina e gli dissi che al Tottenham c'era un giovane che secondo me era un ottimo quinto, era Gareth Bale. Lui lo vede, gli piace e va a parlare col Tottenham. Poi 20 giorni dopo fa tripletta a San Siro con l'Inter e non si fa più nulla”.