Fiorentina-Napoli, le scelte di Italiano: due ballottaggi, si rivede Bonaventura

Quale sarà la formazione che metterà in campo Vincenzo Italiano stasera contro il Napoli? Il portale Firenze Viola ha dato gli ultimi aggiornamenti sulle scelte del tecnico della Fiorentina:

"La Fiorentina difenderà la porta col solito Terracciano, scudato dalla linea a quattro con Biraghi e Dodo sulle fasce e Milenkovic in mezzo, al fianco probabilmente di Martinez Quarta, più favorito di Ranieri secondo la stampa locale e non. Così come dovrebbe essere Arthur il metronomo dei viola accanto a un ritrovato Bonaventura, chiamato a presidiare il centrocampo dopo l'ultima apparizione a Verona. Il brasiliano dovrebbe fiancheggiarlo al posto di Mandragora, sfavorito nel ballottaggio. Tandem argentino poi sulla trequarti destra, con Beltran alle spalle di Belotti e Nico Gonzalez sull'esterno. Sul fronte opposto al numero 10 dovrebbe agire Kouame, seppur rimanga una timida staffetta con Castrovilli".