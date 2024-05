Nino D'Angelo celebra gli anni '80 al Maradona: "A Napoli sui muri c'era: tre cose belle, Diego, Nino 'e sfugliatelle"

Ultime notizie Napoli - Sui poster che pubblicizzano l’evento sorride un Nino D’Angelo ragazzo, con tanto di caschetto biondo. Per il concerto del 29 giugno al Maradona l’artista annuncia un titolo che non lascia dubbi, così come non ne lascia quella foto. “I miei meravigliosi anni ‘80 e non solo” si annuncia come uno show da tutto esaurito: 40mila biglietti già venduti. Ne parla l'edizione odierna di Repubblica che l'ha intervistato:

Caschetto biondo, anni ’80. Eppure, D’Angelo, lei non sembra un tipo nostalgico…

«E non lo sono, infatti. Il 29 giugno sarà una festa per celebrare i suoni di quel decennio, il periodo più felice della mia vita. Negli anni ’80 mi sono sposato, sono nati i miei figli, facevo tanti dischi e li vendevo, facevo film e incassavano. Erano gli anni del Napoli di Maradona: sa cosa c’era scritto sui muri della mia città? “Napule tre cose tene belle: Maradona, Nino D’Angelo, ‘e sfugliatelle”. Come si fa a non celebrare quel periodo?».