Nuova maglia Napoli, come sarà: spoiler su colore e design

Nuova maglia Napoli, appuntamento mercoledì 27 marzo a Villa D’Angelo. Si tratterà di una nuova creazione a firma di Valentina De Laurentiische ha già realizzato - con ottimi riscontri - le divise con lo scudetto.

Nuova maglia Napoli, come sarà: lo spoiler

Il collega Luca Cerchione di 1StationRadio offre un’anticipazione in attesa della presentazione: “La nuova maglia del Napoli per la stagione in corso, che sarà presentata entro fine marzo, sarà color champagne, con un disegno al centro che richiamerà l’azienda Msc più che il club stesso. Sarà un kit “spezzato”, in quanto pantaloncino e calze saranno di colore blu scuro".