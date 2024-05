De Laurentiis ha scelto Conte, ripresi i contatti! Lo incontrerà di persona

Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis è a lavoro per il prossimo allenatore del Napoli, ripresi i contatti con Antonio Conte in vista del futuro della panchina azzurra. Ora vuole incontrarlo di persona.

Nuovo allenatore Napoli: Conte-ADL, nuovi contatti

Napoli attende la scelta definitiva per capire se potrà ripartire con entusiasmo dopo una stagione choc e disastrosa. Occhio alla notizia però che lanciano i colleghi de Il Mattino sulla scelta di De Laurentiis che non molla e vuole Antonio Conte come allenatore del Napoli, ha rotto ogni indugio, è in pressing sul tecnico leccese. Vuole provarci a convincerlo ad accettare la panchina azzurra in tempi stretti.

Come confermato da Il Mattino De Laurentiis ha ripreso da pochissime ore i contatti telefonici con Conte dopo un lungo silenzio e incontrerà di persona l'allenatore ex Juve e Inter per capire se ci sono le condizioni per chiudere alla svelta. Dopo gli ultimi tracolli del suo Napoli ora serve una scossa che per tutti. Le delusioni spingono a tentare a ogni costo Conte a dire di sì al Napoli.

ADL non vuole badare tanto alle questioni legate all'ingaggio. Anche perché le richieste economiche sono assai più basse rispetto agli ultimi tempi: Conte chiede tra i 4-5 milioni di euro a stagione, ovviamente più i premi legati ai risultati e i diritti di immagine per sé. Ma uno come Conte non lo ingaggi solo con le promesse, le belle parole e così via. Il leccese vuole una certa carta bianca nella gestione tecnica.

Oltre che nel mercato. E in ogni caso, 5 milioni (netto) di stipendio, sarebbero un record per un allenatore del Napoli. Il Napoli però ha una liquidità di circa 180 milioni di euro non può badare al risparmio: e De Laurentiis non intende farlo.