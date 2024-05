Enrico Varriale, giornalista Rai, commenta sui social le parole di Spalletti in merito al suo addio al Napoli:

"I tifosi del Napoli devono gratitudine eterna a Spalletti, non solo per lo scudetto ma pure per l'affetto vero dimostrato nei loro confronti e verso Napoli. Proprio per questo mi auguro che Luciano faccia presto chiarezza sui motivi del suo addio. Lo deve a loro e alla città".